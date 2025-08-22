Время урожая: что надо сделать на даче до конца лета

Генеральный директор студии ландшафтного дизайна «Горячев и К», кандидат биологических наук Виктор Горячев заявил, что до конца лета у дачников много дел на приусадебных участках: август — это время не только сбора урожая, но и посева огурцов и помидоров, приготовления солений и посадки лука, сообщает «Вечерняя Москва».

«Кусты кабачков, которые начали выметывать пустоцветы, подкормите сначала настоем зеленой травы, а потом — раствором золы. Побеги тыквы — пустые, без завязей, обрежьте, чтобы все питание шло сейчас к тем плодам, что завязались и активно растут», — добавил эксперт.

По его словам, отдельного внимания в это время требуют цветы: пионы и ирисы можно пересадить, разрубив корневища и присыпав места срезов углем или золой.

Отдельный вопрос — это кусты смородины и ежевики. С них следует удалить лишние кривые ветки, прорыхлить землю, «накормить» сезонными удобрениями.