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«Вредные советы» Остера потребовали изъять из продажи и уничтожить в Красноярском крае

В Красноярском крае правоохранители потребовали изъять из продажи и уничтожить «Вредные советы» Григория Остера. Они отметили, что в книге описываются и изображаются жестокость и насилие, сообщает Baza .

Правоохранители Каратузского района увидели в местном магазине книгу без пометки о возрасте. После прочтения силовики нашли в ней демонстрацию насилия.

В книге, по версии следствия, «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей ужас, страх или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство».

Прокуратура потребовала изъять книгу и уничтожить ее. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушение прав детей к дисциплинарной ответственности.