Вредно для техники: эксперт рассказал о накипи в бытовых приборах

Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов заявил, что накипь в бытовых приборах опасна не для человека, а скорее для самой техники. Она мешает приборам нормально работать, а самый простой и эффективный способ избавиться от нее — это лимонная кислота.

«Дело в том, что под действием кислоты соли жесткости переходят в растворимый вид. Это самая простая химическая реакция, и лимонная кислота хороша тем, что она дешевая, хранится всегда под рукой и можно быстро соорудить слабенький раствор, нагреть, прокипятить пару раз», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, после этих действий даже не нужно долго выдерживать чайник, можно сразу налить туда чистой и воды и тщательно промыть, удалив все следы лимонной кислоты.

По мнению специалиста, применение альтернативных методов нецелесообразно. Большинство из них, как правило, основаны на лимонной или иной органической кислоте. Это не предоставляет каких-либо значительных преимуществ, помимо психологического эффекта, связанного с использованием специализированного продукта вместо традиционных методов. Фактически, результат остается тем же, заключил Малоземов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.