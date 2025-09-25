Врачи Центра Рошаля спасли почку 5-месячного мальчика с помощью специального «баллона»

Бригада скорой помощи экстренно доставила в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля 5-месячного ребенка с левосторонним уретерогидронефрозом. Это серьезная патология, при которой из-за нарушения оттока мочи происходит расширение почки и мочеточника, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

У мальчика скапливалась моча выше места препятствия, тем самым растягивая и сдавливая ткани почки и мочеточника. Без немедленной медицинской помощи ему грозила полная утрата функции почки и тяжелые инфекционные осложнения.

«Мы выполнили маленькому пациенту рентгенэндоваскулярную операцию. В ходе вмешательства мы применили баллонный катетер сверхвысокого давления — технологию, которую обычно используют для взрослых с тяжелыми сосудистыми поражениями. Давление этого устройства в 18 раз выше, чем в шинах автомобиля. С его помощью нам удалось бережно расширить суженный участок мочеточника и установить стент, сохранив почку ребенка», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция длилась 40 минут и прошла успешно. Сейчас маленький пациент уже дома, ближайшее время он будет наблюдаться у врача-уролога.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.