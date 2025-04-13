Врачи Реутова стали обследовать в четыре раза больше пациентов c ИИ

«Рентгенологи Реутовской больницы активно используют искусственный интеллект в работе. С его помощью ежемесячно описывается более 4 000 снимков с применением ИИ аналитики, что ускоряет процесс описания и получения результатов, — написал Максим Забелин в своем ТГ-канале.

Медицинское учреждение Реутова одним из первых в Московской области начало применять искусственный интеллект для анализа и обработки медицинских исследований. Сегодня врачи больницы с помощью ИИ-технологий интерпретируют компьютерные томограммы, рентгеновские снимки, флюорограммы и маммограммы, что значительно повышает точность и скорость диагностики.

До внедрения возможностей искусственного интеллекта на компьютерном томографе больницы проходили обследование лишь 30-40 человек в день, а с их подключением соответствующий показатель вырос в 4 раза, до 150 пациентов за день.

Главный врач больницы Александр Алексеев показал, что цифровые решения упрощают жизнь пациентам — от онлайн-записи до дистанционного продления рецептов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.