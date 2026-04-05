Врачи Подольска наметили шаги по подготовке к празднованию Дня Победы в округе

3 апреля на часе здравоохранения под председательством заместителя главы округа Евгения Градскова участники обсудили подготовку к празднованию 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в медучреждениях округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Необходимо провести диспансеризацию, углубленные медицинские осмотры ветеранов и лиц, к ним приравненных, обеспечить дежурства бригад скорой медицинской помощи на торжественных мероприятиях, а также организовать патриотические акции в медучреждениях», — отметил Евгений Градсков.

Второй темой обсуждения на часе здравоохранения стала профориентационная работа среди молодежи. Руководители медицинских учреждений озвучили планы совместной работы с комитетом по образованию по профориентационной работе со школьниками в подольских больницах и поликлиниках.Основная задача — заинтересовать ребят профессией медика и показать перспективы работы в сфере здравоохранения.

В обсуждении приняли участие главные врачи из Подольской областной клинической больницы, Подольского родильного дома, Подольского филиала Домодедовской стоматологической поликлиники, заведующий Подольской подстанцией скорой помощи, а также председатель комитета по образованию округа Галина Киселева.

