Врачи отказываются снимать побои: москвичка не может наказать сожителя-абьюзера

41-летняя москвичка 3,5 года жила с 27-летним сожителем, который регулярно избивал ее в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз это случилось 27 мая: мужчина ударил женщину по лицу, повредил ногу и оставил следы укусов. Однако зафиксировать побои Виктория не может уже несколько дней — врачи отказываются это делать, сообщает «Осторожно, новости» .

28 мая, на следующий день после избиения, пострадавшая вызвала скорую помощь, а затем обратилась в ОВД «Богородское». Туда же приехал и ее сожитель — вместе с адвокатом.

Он стал угрожать женщине подачей встречного заявления, если она пожалуется на него. В итоге пострадавшая не стала писать заявление, но съехала из квартиры мужчины.

Сейчас женщина пытается снять побои, чтобы зафиксировать факт избиения и все-таки обратиться в полицию. Однако это оказалось неожиданно сложно. В травмпункте в Сокольниках ее обследовать отказались. На следующий день она поехала в больницу, но охранник заявил, что побои она там снять не сможет.

Женщина надеется, что это удастся сделать в районной поликлинике. После этого она планирует подать заявление на бывшего сожителя. При этом пострадавшая на 14 лет старше своего агрессивного партнера: ей 41, ему 27.

