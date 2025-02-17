Врачи обсудили с активными долголетами Истры вопросы здоровья

В Дедовской библиотеке в рамках совместного проекта Истринской клинической больницы и клуба «Активное долголетие» под названием «Час здоровья» специалисты медучреждения провели лекцию для участников о женском здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лекция была адресована женщинам старше 55 лет. Именно в этом возрасте многие из них сталкиваются с урологическими проблемами, но стесняются об этом говорить. Большинство женщин в возрасте даже не предполагают, что все это лечится, важно лишь своевременно обращаться к врачу-урологу.

Участники клуба «Активное долголетие» города Дедовск поблагодарили руководство Истринской клинической больницы и библиотеки за предоставленную возможность на встречах с врачами-специалистами получать ответы на наболевшие вопросы.

Такие профилактические встречи позволяют пациентам на ранних стадиях обратить внимание на проблемы со здоровьем, посетить врача и своевременно начать лечение.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.