Врачи не стали вынимать пули из головы убийцы скейтера в Москве

Андрей Демин, который убил скейтера Константина Балишанского в столице, находится в крайне тяжелом состоянии. Во время операции хирурги не стали вынимать из его головы пули, так как это слишком опасно, сообщает Telegram-канал 112 .

6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве произошла стрельба. Стрелок преследовал жертву по городским дворам, затем ранил. Когда мужчина упал на землю, то нападавший сделал контрольный выстрел из укороченного АК. После этого преследователь ушел. При задержании мужчина отстреливался от полиции. Его ранили.

У пациента диагностировали множественные ранения, состояние шока третьей степени. Стрелок находится в реанимации.

Полиция предполагает, что убийство Балишанского могли заказать за деньги. Также рассматривается версия о ревности.