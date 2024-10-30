Врачи Домодедово провели консультирование пациентов «золотого» возраста

Участниками профилактической акции стали члены Совета ветеранов Домодедово. Это уже второе в октябре организованное углубленное консультирование данной группы пациентов по заранее сформированным спискам.

«Это новый формат взаимодействия больницы с Советом ветеранов по оказанию профилактической и медицинской помощи, который понравился нашим пациентам. Углубленное врачебное консультирование пациентов «Золотого» возраста – прекрасное дополнение к диспансеризации, которую они в этом году уже прошли», – отметил заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники Ю.В. Капустянская.

Участники профилактической акции получили индивидуальные консультации врача-терапевта и узкопрофильных специалистов – невролога, кардиолога и офтальмолога. Доктора провели медицинский осмотр, при наличии медицинских показаний пациентов направили на дополнительную диагностику, определили схему лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.