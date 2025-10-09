Врачей в Луховицах научили противостоять уловкам интернет-мошенников

Заместитель городского прокурора Светлана Боритченко вместе с представителем ветеранской организации прокуратуры провела для медиков центральной больницы Луховиц специальное обучающее занятие. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Занятие было посвящено тому, как уберечься от уловок интернет-мошенников. Специалисты разобрали с врачами наиболее распространенные схемы обмана: опасные сообщения в мессенджерах и звонки от фальшивых сотрудников банков.

Главной рекомендацией для персонала стал следующий принцип: какими бы убедительными ни были звонящие и кем бы они ни представлялись — никогда не сообщайте по телефону данные паспорта и банковских карт.

Проведение таких уроков безопасности помогает защитить людей от действий киберпреступников.