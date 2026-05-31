Врача из Домодедова признали «Лучшим стоматологом»

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и среднего медперсонала в номинации «Лучший стоматолог» Подмосковья победила Ануш Казахян из Домодедова. Ануш окончила Российский университет дружбы народов по специальности «стоматология» и прошла первичную специализацию по детской стоматологии. Она работает в Домодедовской стоматологии уже 13 лет и впервые приняла участие в конкурсе профессионального мастерства.

Ануш Казахян отмечает, что она терпеливый доктор, это позволяет ей находить подход к каждому ребенку. Она объясняет детям, что стоматологи — это добрые врачи, которых не стоит бояться. По ее словам, большинство пациентов приходят по рекомендациям, так как детская стоматология зависит от отзывов. Многие пациенты возвращаются к ней даже после переезда в другой город. Ануш Суреновна проводит более 100 лечений под наркозом в год. Это позволяет вылечить маленьким пациентам все зубы за одно посещение, так как наркоз подразумевает полную санацию полости рта.

«Ануш Суревновна — это не только профессионал своего дела, но и человек, который умеет создавать комфортную атмосферу для своих маленьких пациентов. Я в ее победе не сомневалась», — рассказала мама одной из пациенток Ольга Литвинова.

В этом году в конкурсе приняли участие специалисты с высшим медицинским, немедицинским и средним фармацевтическим образованием. Комиссия выбрала 31 победителя в различных номинациях: лучший психиатр, офтальмолог, лаборант и другие. Врачи, ставшие победителями, получат денежные призы: 190 тысяч рублей, а средний медицинский персонал по 145 тысяч рублей.