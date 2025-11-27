Врач предупредила о вреде работающего фоном телевизора для развития детей

Детский невролог Галина Неврюзина сообщила, что работающий фоном телевизор и другие гаджеты могут замедлять развитие ребенка, снижать его интерес к общению и провоцировать проблемы с речью и вниманием, сообщает Газета.ru .

Детский невролог «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина рассказала, что даже включенный в комнате телевизор негативно влияет на развитие ребенка. По словам врача, исследования показывают: не только содержание программ, но и сам факт присутствия экрана снижает у малышей потребность во взаимодействии с окружающими.

«Лучший прогресс дети демонстрируют тогда, когда играют вживую — со сверстниками или взрослыми. Только в таких условиях формируется интерес к самостоятельной, более сложной и осмысленной игре», — объяснила Неврюзина.

Специалист отметила, что длительное пребывание у экрана повышает риск задержек речи, проблем с вниманием и трудностей с чтением в будущем. Она подчеркнула, что раннее и частое использование телевизора или компьютера снижает умственную и физическую активность, может привести к ожирению, нарушениям сна и повышенной раздражительности.

Еще одной проблемой врач назвала увлечение гаджетами самими родителями. Неврюзина пояснила, что когда взрослые отвлечены телефонами, качество общения с детьми ухудшается. Она рекомендовала родителям ограничивать собственное время у устройств, чтобы больше общаться и играть с детьми.