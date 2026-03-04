Врач Подольской детской больницы провела урок здоровья для детей

В преддверии Всемирного дня борьбы с лишним весом, который ежегодно отмечается 4 марта, в Подольской детской больнице прошло познавательное занятие для юных пациентов. Детский врач-эндокринолог Екатерина Голубева провела беседу, развеяв популярный миф о том, что лишний вес — это лишь эстетическая особенность

Доктор доступно объяснила детям, что ожирение — это серьезное хроническое заболевание. Оно многократно повышает риски развития сахарного диабета второго типа, а также негативно влияет на печень, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Чтобы помочь ребятам взять здоровье под контроль, Екатерина Голубева поделилась простыми и эффективными правилами, которые работают без жестких диет: нельзя есть перед телевизором или с телефоном в руках, так как мозг не фиксирует насыщение, нужно отдавать предпочтение отварному мясу, исключив жирные бульоны, свежую сдобу и сладкие магазинные «йогурты», уделять физической активности не менее 60 минут в день — в зачет идет не только спортзал, но и быстрая ходьба, а также активная помощь по дому, например уборка.

Врач отметила, что в своей практике она регулярно сталкивается с детьми, страдающими не только ожирением, но и задержкой роста и сахарным диабетом.

Екатерина Голубева — дипломированный специалист: в 2017 году она окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия», а в 2019 году завершила ординатуру по направлению «Эндокринология». Вот уже пять лет она помогает маленьким пациентам Подольской детской больницы справляться с эндокринными заболеваниями.

В завершение встречи врач провела для ребят практикум: измерила вес, рост и окружность талии, а затем научила их самостоятельно рассчитывать индекс массы тела. По словам Екатерины Голубевой, этот навык необходим, чтобы дети могли вовремя заметить неблагоприятные изменения и не допустить развития болезни.

