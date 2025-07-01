Врач перечислила скрытые причины бессонницы

Анемия, связанная с дефицитом железа, может вызывать синдром беспокойных ног, мешающий засыпанию.

«Недостаток некоторых микро- и макроэлементов может нарушать качество сна. Магний принимает участие в регуляции нервной деятельности — его дефицит может приводить к бессоннице и частым ночным пробуждениям. Витамин D участвует в выработке мелатонина, и его низкий уровень может мешать человеку качественно высыпаться ночью», — пояснила она.

Магний содержится в тыквенных семечках, шпинате, гречке, миндале и темном шоколаде.

«Железо лучше всего усваивается из красного мяса, печени, чечевицы и гранатов, а триптофан — предшественник мелатонина — содержится в индейке, бананах, орехах и кисломолочных продуктах. Витамин D можно получить из жирной рыбы — лосося, сельди», — отметила специалист.