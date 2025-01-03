Врач-офтальмолог Елена Митяева рассказала, какие новогодние травмы могут привести к потере зрения

В Новогодние праздники офтальмологи чаще сталкиваются с травмами органов зрения, есть и такие которые могут привести к потере зрения. Елена Митяева прокомментировала случаи из свой практики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Среди новогодних „сюрпризов“ удар пробкой от шампанского. Это может закончится внутриглазным кровоизлиянием, разрывом тканей глаза, повреждением роговицы, радужки, хрусталика и даже отслойкой сетчатки. Такие травмы требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для консервативного или хирургического лечения», — поясняет Елена Митяева.

Одна из самых опасных травм глаз — это ожоги и повреждения от петард и фейерверков. Елена Митяева говорит, что офтальмологам ежегодно приходится сталкиваться с последствиями таких новогодних приключений, начиная от легких ожогов до проникающих ранений глаза, что грозит пациентам потерей зрения. Еще одна травма — удар кулаком по глазу может вызвать контузию (ушиб) глазного яблока, что может привести от кровоизлияния до полного разрушения глаза.

По словам доктора поводами для обращения за медицинской помощью являются следующие признаки, если в результате получения травмы снизилось зрение, появились плавающие «мушки, пятна» либо потекла кровь и появилось видимое посторонним кровоизлияние в глазу. И в том, и в другом случае необходимо немедленно обратиться к врачу-офтальмологу.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.