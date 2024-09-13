Врач объяснила, как рабочее пространство влияет на эффективность работы

Правильная организация рабочего пространства влияет на эффективность работы. Она позволяет сосредоточиться на задачах, а не терять время на поиски материалов или инструментов, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Психологический комфорт также имеет большое значение для продуктивности: кто-то хочет иметь красивый вид из окна, другие предпочитают поставить на столе фотографии. Разнообразие рабочих мест и их оформления помогает создать благоприятные условия для работы», — отметила психотерапевт.

По ее словам, основным критерием правильной организации является удобство, а значит, стремление установить порядок на рабочем месте начинается, когда человеку становится дискомфортно от беспорядка. Эксперт подчеркнула, что бардак на рабочем столе часто рассматривается как отражение того, какую работу человек делает.

«Если владелец стола успешно и эффективно выполняет свои обязанности, значит, этот „бардак“ на самом деле может быть функциональным и удобным для него, и это важнее, чем внешняя аккуратность», — добавила Крашкина.