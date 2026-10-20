Демонстрация экрана в МАКС: пользователям напомнили о требованиях безопасности

Видеозвонки давно стали привычным способом обсуждать документы, проводить рабочие встречи и демонстрировать результаты работы. В МАКС также предусмотрены групповые звонки и управление возможностями участников, включая остановку демонстрации экрана. Об этом в беседе с РИАМО напомнил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

Эта полезная функция требует отдельного внимания с точки зрения информационной безопасности. На практике человек готовится показать презентацию или рабочий документ, но забывает, что на экране могут находиться и другие сведения: открытая почта, уведомления, внутренние переписки, имена клиентов, адреса документов или служебные панели информационных систем.

«Проблема в том, что раскрытие информации не всегда происходит в результате кибератаки. Иногда пользователь сам демонстрирует больше, чем собирался, просто потому что не проверил рабочее пространство перед звонком. Особенно чувствительны такие ситуации для организаций, работающих с персональными данными, финансовой информацией, коммерческой тайной и внутренней технической документацией», — сказал Кокунцыков.

Даже кратковременное отображение конфиденциальных сведений на экране может привести к нежелательному раскрытию информации, если среди участников есть лица, которым она не предназначена.

Что сделать перед видеозвонком

«Я рекомендую воспринимать демонстрацию экрана как отдельную операцию с данными, а не как продолжение обычного разговора. Перед началом звонка необходимо закрыть ненужные приложения и документы, отключить всплывающие уведомления, проверить содержимое рабочего стола и убедиться, что на экране нет паролей, ключей доступа или иных секретов. Если устройство позволяет демонстрировать только отдельное окно, лучше использовать такой режим вместо показа всего рабочего стола», — поделился эксперт.

Не менее важно контролировать состав участников. Прежде чем показывать внутреннюю информацию, следует убедиться, что все присутствующие действительно должны ее видеть. После завершения демонстрации необходимо остановить показ экрана и проверить, что доступ к нему прекращен.

«Для компаний я считаю целесообразным закрепить эти требования в правилах проведения видеоконференций. Сотрудникам следует объяснить, какие данные разрешено демонстрировать внешним участникам, а какие материалы необходимо предварительно обезличить или удалить из презентации», — порекомендовал Кокунцыков.

Аналогичные риски существуют в любых системах видео-конференц-связи, где пользователь может передавать изображение своего рабочего пространства. Информацию можно раскрыть, даже ничего не отправляя собеседнику: достаточно показать ее на экране. Поэтому грамотная кибербезопасность должна учитывать не только хранение и передачу файлов, но и то, что пользователь демонстрирует другим людям в процессе цифрового взаимодействия

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