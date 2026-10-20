В Коломне открыли музыкальную школу имени Алябьева после капремонта

Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева на улице Малышева в Коломне открылась после комплексного капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1958 года постройки площадью более 3,6 тыс. квадратных метров выполнили полный комплекс работ — от демонтажа старых конструкций до благоустройства прилегающей территории. Подрядчики обновили фасад, кровлю, системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, провели внутреннюю отделку. В школе установили новую мебель и оборудование.

Капремонт провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Сейчас в школе учатся 609 детей. Более 300 из них — лауреаты областных, Всероссийских и международных конкурсов. После обновления ученики могут заниматься музыкой в комфортных условиях.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.