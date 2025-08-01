Врач назвала рабочие способы охладиться в жарком офисе

Эксперт Уланкина: для охлаждения в офисе можно использовать влажные компрессы

Среди действенных способов, которые помогут охладится летом в душном офисе: частные проветривания, использование увлажнителя или компрессов, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Работающие способы (для охлаждения в офисе — ред.) — частое проветривание, особенно утром и вечером, когда воздух прохладнее, использование увлажнителя (сухой воздух усиливает ощущение жары) и локальное, мягкое охлаждение тела: например прохладные компрессы на запястья и шею», – сказала Уланкина.

Она добавила, что для снижения температуры в помещении полезно использовать принцип постепенного охлаждения.

«Сначала слегка нужно понизить температуру до комфортных 26 градусов тепла, а затем еще на 1–2 градуса каждые 30–40 минут. Это позволит избежать резкого перепада температуры и даст организму время адаптироваться», – рассказала врач.