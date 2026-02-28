Врач из Каширы: «Социальная ипотека подарила нашему дому тепло и уют»

Фируза Шукурова — исполняющая обязанности заведующей Богатищевской амбулаторией Каширской больницы и мама троих детей. Вместе с мужем они когда-то переехали в Каширу из далекого Хабаровского края. На новом месте очень хотелось «осесть» по-настоящему: найти достойную работу и свой угол, где будет тепло и спокойно всей большой семье, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

О возможностях программы Фируза Сироджидиновна узнала еще при трудоустройстве в 2018 году от начальника отдела кадров Каширской больницы Сергея Верещагина. Решилась не сразу, обдумывала, советовалась с супругом. И в конце 2022 года оформила социальную ипотеку, получив заветный сертификат.

«Семья у меня большая, мы с мужем растим троих деток. Обретение своего жилья стало для нас огромной радостью!» — делится эмоциями Фируза Сироджидиновна.

Сегодня она сама рассказывает коллегам о такой поддержке. И ее пример вдохновляет: еще двое специалистов Каширской больницы уже подали документы на участие в программе.

Социальная ипотека — одна из ключевых мер поддержки медиков в Подмосковье. За пять лет благодаря Народной программе «Единой России» в области реализовано более 96% наказов жителей в сфере здравоохранения, а жилье по соципотеке получили свыше 2000 врачей.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в регионе развернута самая масштабная за всю историю программа модернизации здравоохранения.

«В отрасль пришли более 57 тысяч специалистов, сегодня в регионе трудятся порядка 74 тысяч медиков. По инициативе „Единой России“ создана одна из лучших систем соцподдержки: 16 тысяч специалистов получают выплаты на аренду жилья, по программе „Земский доктор/фельдшер“ с 2012 года в сельскую местность приехали работать свыше 2800 медработников. Врачам там выплачивают до 1,5 млн рублей, среднему персоналу — до 750 тысяч. По социальной ипотеке жилье получили более 2000 врачей. Земельные участки под строительство дома выделены 2,5 тысячам медиков. Востребована программа „Приведи друга“, — отметил Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.