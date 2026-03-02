Врач из Каширы получила жилье по социальной ипотеке

Исполняющая обязанности заведующей Богатищевской амбулаторией Каширской больницы Фируза Шукурова оформила социальную ипотеку и приобрела собственное жилье в Подмосковье в конце 2022 года. О программе она узнала при трудоустройстве в 2018 году. Сегодня врач делится опытом с коллегами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фируза Шукурова вместе с мужем и тремя детьми переехала в Каширу из Хабаровского края. На новом месте семья стремилась обрести стабильность — найти работу и собственное жилье. О возможности участия в программе социальной ипотеки врач узнала в 2018 году от начальника отдела кадров Каширской больницы Сергея Верещагина.

Решение об участии в программе принимали не сразу. После обсуждения с супругом Фируза Сироджидиновна оформила документы и в конце 2022 года получила сертификат на социальную ипотеку.

«Семья у меня большая, мы с мужем растим троих деток. Обретение своего жилья стало для нас огромной радостью!» — поделилась Фируза Шукурова.

Сегодня она рассказывает коллегам о действующих мерах поддержки. По ее примеру еще двое специалистов Каширской больницы подали документы на участие в программе.

Социальная ипотека остается одной из ключевых мер поддержки медиков в регионе. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации здравоохранения.

«В отрасль пришли более 57 тысяч специалистов, сегодня в регионе трудятся порядка 74 тысяч медиков. По инициативе «Единой России» создана одна из лучших систем соцподдержки: 16 тысяч специалистов получают выплаты на аренду жилья, по программе «Земский доктор/фельдшер» с 2012 года в сельскую местность приехали работать свыше 2800 медработников. Врачам там выплачивают до 1,5 млн рублей, среднему персоналу — до 750 тысяч. По социальной ипотеке жилье получили более 2000 врачей. Земельные участки под строительство дома выделены 2,5 тысячам медиков. Востребована программа «Приведи друга», — отметил Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.