Врач дала жителям Подмосковья советы, как не переедать

Рождество для кого-то повод встретиться за праздничным столом. Чтобы не переедать, в первую очередь не готовьте слишком много разномастных блюд, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Несколько закусок, пара салатов и одно горячее — вполне достаточно для красивого стола. Обязательно поставьте на стол овощи и фрукты. Не садитесь за стол голодными: распространенная ошибка — не есть весь день, а в определенное время съесть все из предложенного меню. Это большой стресс для организма, который привык, что все наоборот.

«Не накладывайте каждого блюда по полной тарелке, если хотите насладиться вкусами — берите понемногу. Не сидите за столом весь праздник: вставайте для танцев, игр, прогулки», — прокомментировала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

Для своевременного обнаружения проблем со здоровьем необходимо проходить плановую диспансеризацию и профилактические осмотры. осле окончания праздничных каникул, вы сможете это сделать в любой поликлинике с 8:00 до 20:00 по будням.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.