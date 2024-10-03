VR-тренажеры для операторов БПЛА и хирургов показали на форуме ОЭЗ в Дубне

VR-тренажеры для операторов БПЛА и хирургов показали на Международном форуме особых экономических зон в Дубне, передает корреспондент РИАМО.

В рамках работы Международного форума особых экономических зон в Дубне компания XRed group представила VR-тренажеры для обучения операторов БПЛА и студентов хирургических специальностей медицинских учебных заведений. С помощью Unreal Engine разработчики компании создают интерфейсы смешанной реальности для управления бизнесом и повышения производительности.

«Благодаря такому тренажеру можно обучать даже школьников, которые уже в старших классах могут начать осваивать профессию. При разработке Surgery VR нашими соавторами стали медики. Все сценарии мы разрабатывали с их непосредственным участием», - сказал представитель компании Булат Каримов.

Тренажеры созданы так, что полностью погружают в виртуальную реальность с помощью VR-шлема и манипуляторов. Для обучения медиков разработан функционал интерактивного взаимодействия пользователя с объектами виртуальной сцены, в том числе операционными инструментами, продуманы ответные реакции виртуального пациента на манипуляции.

Симулятор для операторов БПЛА создан для обучения базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотными аппаратами. Он предлагает широкий выбор настроек БПЛА, влияющих на полетные характеристики в соответствии с тем, как данные изменения влияют на полет реальных беспилотников.

Участники форума смогли оценить возможности тренажеров, созданную 3D-визуализацию, их функционал.

XRed group – технологическая образовательная компания, которая объединяет проверенные подходы, новые методические разработки и современные цифровые инструменты для профессионального развития человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.