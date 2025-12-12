VR-лаборатория помогает школьникам Орехово-Зуева осваивать технологии

В школе №6 Орехово-Зуева действует VR-лаборатория, где ученики изучают программирование и создают цифровые проекты под руководством наставника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №6 города Орехово-Зуево уже несколько лет работает VR-лаборатория. Здесь цифровые инструменты стали частью повседневного обучения.

На уроках технологии под руководством наставника Сергея Тимофеева ученики осваивают программирование через погружение в виртуальную реальность, проводят эксперименты и сотрудничают с IT-индустрией. С помощью VR-очков школьники изучают устройство автомобильного двигателя, собирают электрические цепи и проектируют архитектурные сооружения без риска травм и порчи материалов.

В кружках дополнительного образования учащиеся создают цифровые проекты, которые становятся призерами и победителями престижных конкурсов. В ближайшее время школа планирует закупить образовательные комплекты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее школа №6 участвовала в фестивале цифрового искусства «Новороссия: вчера, сегодня, завтра», который проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

