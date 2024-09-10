VPN в России может стать неэффективным

Роскомнадзор (РКН) потратит порядка 60 млрд рублей в течение последующих пяти лет на обновление системы блокировки сайтов в РФ, из-за чего использование VPN может стать неэффективным, сообщает Forbes .

В ведомстве объяснили необходимость модернизации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи, увеличивающимся объемом интернет-трафика. Как отмечают эксперты, модернизация поможет РКН бороться с VPN-сервисами, которые потеряют свою эффективность для доступа к запрещенным ресурсам.

ТСПУ фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и замедляют те или иные ресурсы. Их обслуживают подконтрольные РКН службы. Предполагается, что благодаря обновлению ТСПУ уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN повысится до 96%.

Согласно федеральному проекту «Инфраструктура кибербезопасности», в течение следующих пяти лет РКН потратит на модернизацию системы блокировки сайтов 58,97 млрд рублей. Деньги будут выделять из федерального бюджета.