Впервые в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию

Торжественное мероприятие состоялось 5 июня. Первой парой, зарегистрировавшей брак в парке, стали молодожены Николай Симонян и Елена Чиркова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

История любви очаровательной пары началась в 2019 году, и с тех пор они шли к этому важному событию вместе. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, как они счастливы, как трепетно относятся друг к другу. Вот что значит настоящая любовь, которая становится с годами только крепче.

Место бракосочетания выбрано не случайно, ведь в такой значимый день красота природы и атмосфера парка придали особый шарм событию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.