Впервые деревья «Сада памяти» высадят в Херсонской области и ЛНР

Впервые высадка памятных деревьев в рамках международной акции «Сад памяти» пройдет в Луганской Народной Республике и ряде других регионов РФ, сообщил генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции о проведении международной акции.

«Акция начнется традиционно 18 марта, в День воссоединения Крыма и Севастополя, именно там. В этом году свои первые памятные деревья высадят в Херсонской области и в Луганской Народной Республике», — заявил Харламов.

Он отметил, что высадка деревьев в данных регионах пройдет в рамках программы эколого-гуманитарных миссий, разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого нужно посадить деревья на своем участке и разместить фото с хэштегами #СадПамятиДома #СадПамяти.