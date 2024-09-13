День благоустройства Подмосковья отметят 15 сентября

15 сентября впервые в Подмосковье будут праздновать день благоустройства, который установила Мособлдума в ходе 88-го заседания, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В 2018 году, по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, было создано министерство благоустройства региона. Наша цель — создать в каждом городе благоустроенные, интересные и озелененные пространства. Благодаря совместной работе с вами и вашей командой, а также множеству людей, вовлеченных в эти процессы, мы успешно реализуем качественные объекты. В будущем планируем создать еще больше парков и общественных пространств», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За время работы ведомства в регионе благоустроенно 45 парков, 26 лесопарков, 76 пешеходных зон, 22 площади, 43 сквера, 33 набережных и 68 зон активного отдыха. 6-й год подряд Московская область занимает 3-е место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов — 74 города, что составляет 6,6% от общего кол-ва городов в РФ. 73 города имеют статус городов с благоприятной городской средой. В этом году Московская область получила I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и стала регионом победителем в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация это масштабной деятельности стала возможна благодаря 500 специализированным организациям со штатной численностью более 30 тысяч человек, осуществляющих работы по благоустройству, включая проектирование объектов и производство элементов благоустройства. Благодаря плодотворной работе и профессионализму этих людей за все время существования министерства, изменения коснулись более 8-и млн жителей. Праздники играют важную роль в жизни общества и несут важные социальные функции. Отдельный праздничный день направлен на подтверждение достигнутых успехов в благоустройстве и признание высокой общественной значимости работ по благоустройству Подмосковья. Выбор даты не случаен.

Благоустройство в Подмосковье имеет глубокие исторические корни и интересные предпосылки его возникновения. Еще в последние два десятилетия XIX века «дачный бум», став заметным социальным явлением, охватил местности к северо-востоку от Москвы. Быстрый рост подмосковных поселков обратил на себя внимание Московского уездного земства, после чего Московской земской управой было принято решение осуществлять деятельность по благоустройству на более регулярной основе. Общества благоустройства в Московской Губернии на рубеже 19 и 20 веков получили большой отклик дачных жителей и соответственно активно развивались. Через 10 лет после создания первого общества благоустройства 5 сентября (по новому стилю 18 сентября) 1908 года Московская земская управа организовала первое совещание представителей обществ благоустройства с целью налаживания взаимодействия с данными обществами. Фактически, это был акт организации общественных инициатив под центральным контролем Московского уездного земства.

После этого совещания стали созываться съезды представителей обществ благоустройства под руководством Губернатора.

Кроме того, закрепление для празднования 3-его воскресенья сентября представляется целесообразным с учетом основного завершения работ по благоустройству и открытия благоустроенных объектов для пользования жителями. Общества благоустройства в Московской Губернии на рубеже XIX и XX веков получили большой отклик дачных жителей и соответственно активно развивались.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в регионе по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.