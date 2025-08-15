Возведение детского сада «Белочка» продолжается в Домодедове

На стройплощадке детского сада «Белочка» в Домодедово ежедневно трудится около 75 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Недавний визит председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, депутата Мособлдумы Олега Жолобова и представителей администрации округа стал очередной проверкой хода работ.

Руководитель проекта Алексей Волгин поделился с присутствующими текущим статусом отделочных работ. По его словам, «чистовая у нас на сегодня выполнена порядка 85%», а плитка практически завершена: «плитка закончена на 99%. Осталось сделать две площадки и лестницу выложить». В течение следующей недели планируется завершить монтаж отопления и сантехники — все необходимые материалы уже закуплены.

Ковалевский также интересовался состоянием электрообеспечения. Волгин сообщил, что «основные все магистрали проброшены», а светильники запланированы к доставке на этой неделе. В свою очередь, начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов рассказал о необходимости переноса электрощитовой: «электрощитовая была совсем в другом месте, но так как перепланировка у нас, электрощитовую вынесли в отдельное помещение».

В ходе осмотра помещения пищеблока стало известно, что часть оборудования уже прибыла, в том числе картофелечистка. Заместитель главы округа Юлия Терещенко призвала «все точки чуть ли не маркером крестиком отмечайте, где оборудование будет стоять».

«У нас есть партийное задание для контроля капитального ремонта и строительства социально значимых объектов», — подчеркнул депутат Олег Жолобов, добавив, что жители округа с нетерпением ждут открытия нового детского сада.

Впереди еще немало работы, включая благоустройство прилегающей территории. Следующая встреча на объекте намечена на через неделю, что подтвердит дальнейший контроль за реализацией проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.