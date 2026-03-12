Возрастное ограничение 16+ на игры с лутбоксами появится в ЕС с лета

Организация Pan European Game Information (PEGI) анонсировала крупные изменения в предоставлении возрастных рейтингов с июня 2026 года. На игры с лутбоксами будут «вешать» возрастное ограничение не менее 16 лет, сообщает « Игромания ».

Нововведения коснутся и иных механик игр-сервисов. Так, игры, в которых есть боевые пропуски или другие платные виртуальные предметы с ограничением по времени, будут иметь возрастной рейтинг от 12 лет и больше.

Разработчикам предоставят возможность убрать функцию покупок. В этом случае играть смогут дети от семи лет.

Однако, если в игре есть NFT, ей дадут 18-летнее ограничение. Заходить на проект смогут исключительно совершеннолетние.

