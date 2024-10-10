Возможности новой отечественной АСУ ТП представлены предприятиям

Данное решение представляет собой классическую распределенную систему управления с усиленной противоаварийной защитой. В ближайшее время ПАК будет проходить процедуру регистрации в Едином реестре российского ПО (ЕРРП) и в Едином реестре российской радиоэлектронной промышленности (ЕРРРП).

ПАК гарантирует отсутствие вредоносных элементов в ПО, поскольку в комплексе применяются только собственные разработки компании. Их отличают повышенное внимание к безопасности и совместимость с отечественными операционными системами.

«АСУ ТП — один из важных элементов цифровой инфраструктуры современного промышленного предприятия. Российские производства все еще используют зарубежные программные и аппаратные решения в большом объеме, что создает дополнительные операционные и финансовые риски. При этом Правительство стимулирует переход на отечественные решения, регламентируя его необходимость в соответствующих постановлениях. В свою очередь это накладывает обязательства на ИТ-компании — необходимо оперативно предложить новые решения, не уступающие иностранным по функциональности и удобству, и отвечающие повышенным требованиям с точки зрения надежности. Мы разработали „СИЛАРОН“, чтобы помочь решить эту серьезную задачу», — сказал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Партнерами по производству ПАК станут ведущие приборостроительные предприятия России, специализирующиеся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.

«Сейчас мы сфокусировались на обеспечении потребности российских предприятий в АСУ ТП: рынку нужны гибкие и быстро масштабируемые ИТ-системы. Для выполнения этой задачи Т1 Интеграция сформировала команду разработчиков ПАК, в которую вошли специалисты с многолетним опытом в создании и сопровождении программных и аппаратных решений ведущих мировых вендоров. Следующим шагом станет запуск контрактного производства: выпуск модулей начнется на одном из российских заводов в ближайшее время. Уверен, что эти усилия помогут обеспечить переход российских предприятий, в том числе из индустрии ТЭК, на доверенную АСУ ТП максимально быстро и бесшовно», — добавил исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин.

Отмечается, что ПАК предназначен для автоматического поддержания параметров процессов в рамках технологических регламентов, а также для реализации противоаварийных блокировок и алгоритмов безопасной остановки процессов в случае нештатных ситуаций.

В качестве прикладного ПО в решении используются программы собственной разработки Т1 Интеграция, полностью поддерживающие российские операционные системы (AltLinux, AstraLinux). Единая среда программно-аппаратного комплекса позволяет вести одновременную разработку и управление проектом без остановки технологического процесса. Решение будет поддерживать все основные промышленные протоколы: HART, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC и другие.

Партнерами по производству ПАК станут ведущие приборостроительные предприятия России, специализирующиеся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.