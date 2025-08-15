Возможна ли дружба с противоположным полом при отношениях? Отвечает психолог

Дружба между мужчиной и женщиной может разрушить отношения с их партнерами. Существует риск, что такая дружба может перерасти в нечто большее, сообщил РИАМО член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, психолог Александр Зудин.

«Дружба с представителем противоположного пола в отношениях, на первый взгляд, кажется совершенно нормальным явлением. Но на деле такая дружба часто становится источником напряжения и разрушает отношения. В большинстве случаев она несет в себе потенциальный риск, ведь эмоциональная близость с другом может восприниматься партнером как предательство», — сказал Зудин.

Он добавил, что со временем это разрушает доверие, которое является основой любых отношений. Даже если такая дружба кажется невинной, она всегда может стать поводом для ревности.

Кроме того, существует риск, что дружеские отношения перерастут в нечто большее. Чтобы сохранить отношения, важно открыто общаться с партнером и обсуждать границы.