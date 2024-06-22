Возложение цветов в память о погибших героях Великой Отечественной войны прошло в Ступино

В сквере имени Героя Советского Союза Владимира Фомича Полякова прошла церемония возложения цветов и венков к мемориалам, посвященная Дню памяти и скорби. Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ступино Сергей Мужальских отдал дань уважения павшим героям военных лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа

«Когда началась война, городу Ступино было три года. Многие жители отправились на фронт защищать нашу страну. Оставшиеся — трудились в тылу с лозунгом „Все для фронта, все для Победы!“. Ступинские градообразующие предприятия работали днем и ночью. Благодаря трудовому подвигу наших жителей Ступино присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Мы с вами должны гордиться тем, что живем в таком городе. Сегодня, когда идет специальная военная операция, ступинцы также доблестно и героически защищают интересы Родины. Победа будет за нами! Желаю всем чистого неба над головой и всего самого лучшего», — сказал Сергей Мужальских.

К словам руководителя муниципалитета присоединились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов.

В памятном мероприятии приняли участие представители администрации округа, депутатского корпуса, общественной палаты, трудовых коллективов предприятий и организаций, военнослужащие, ветераны, воспитанники военно-патриотических объединений и жители.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, оружейным залпом и возложили цветы к Вечному огню и мемориалам сквера.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились 15 тыс. ступинцев. 14 тыс. награждены орденами и медалями. Не вернулись с войны 12 тыс. земляков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.