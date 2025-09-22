Возле озера Святое шатуряне собрали пять кубов мусора

В Шатуре на живописной территории, где располагается пикниковая зона, провели сразу две экологические акции: «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Вода России». Оба мероприятия были направлены на поддержание чистоты и порядка в зеленых массивах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всем участникам акции раздали перчатки и пакеты. Волонтеры, сотрудники местной администрации и полиции совместно с лесничими за несколько часов привели в порядок прибрежную зону озера Святое, а также собрали мусор в лесу.

«Отличная погода позволила хорошо потрудиться. Дружно собрали бутылки, банки, пластик на площади в два гектара. Место с навесами и мангалами пользуется популярностью у горожан. Постоянно следим за тем, чтобы здесь не образовывались навалы мусора. Гостям и жителям округа не стоит забывать, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность», — рассказал заместитель директора Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Андрей Бобков.

За время субботника общими усилиями на территории лесного фонда было собрано пять кубометров твердых бытовых отходов, которые были направлены на утилизацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.