В одной из удаленных галактик возле огромной черной дыры умирает звезда

В одной из удаленных галактик развернулась напряженная борьба за выживание, и ученые предполагают, что только определенные объекты способны избежать падения в огромную черную дыру, сообщает Life.ru .

Несмотря на их колоссальную массу, черные дыры не так уж и велики — например, сверхмассивная черная дыра в нашем Млечном Пути занимает пространство, равное орбите Меркурия, и содержат в себе массу, сравнимую с четырьмя миллионами Солнц.

Наша галактическая черная дыра, расположенная в созвездии Стрельца, наблюдается благодаря аккреционному диску, образованному веществом, притянутым силой ее гравитации. Однако в других галактиках наблюдаются гораздо более интенсивные явления: там черные дыры активно поглощают вещество, высвобождая его в релятивистских струях. Ярким примером служит галактика Центавр А, находящаяся на расстоянии 12 миллионов световых лет.

Недавние наблюдения в созвездии Дракона, расположенном в 270 миллионах световых лет от нас, выявили необычное нарушение. Астрономы заметили вспышку вблизи черной дыры, обладающей массой свыше миллиона Солнц. Сначала яркость снизилась, затем снова возросла, специалисты фиксируют активность в рентгеновском диапазоне на протяжении нескольких лет.

Возможно, что какой-то объект, находящийся близко к горизонту событий черной дыры, подвергается частичному разрушению, но при этом не погибает. Такой феномен вызывает удивление, так как обычная звезда не смогла бы долго противостоять судьбе. Ученые предполагают, что это может быть белый карлик — остаток звезды, завершившей свой термоядерный синтез, что делает ситуацию поистине уникальной.

Это дает основания полагать, что объект ведет борьбу с черной дырой: его плотность затрудняет уничтожение. Хотя он и теряет массу, эффект отдачи от этого немного отталкивает его от края. Астрономы не могут точно сказать, выживет ли объект, но возможность такого исхода существует.