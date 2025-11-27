Вожатый из Подмосковья стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший вожатый»

В этом году Российский детско-юношеский центр в сотрудничестве с министерством просвещения Российской Федерации организовал конкурс «Лучший вожатый России», который привлек большое количество участников. В рамках этого мероприятия было подано 212 заявок из 68 регионов нашей страны, а также 8 заявок от федеральных детских центров, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Среди всех участников, продемонстрировавших свои навыки, знания и творческий подход к организации детского отдыха, победителем стал Сергей Праселков, вожатый из нашего лагеря «Литвиново». Это достижение делает Сергея первым в Подмосковье, кто удостоился почетного звания обладателя знака «Лучший вожатый России». Его успех стал настоящим поводом для гордости не только для лагеря, но и для всей области», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сергей Праселков — это не просто вожатый, а настоящая творческая личность. Он работает в оздоровительном комплексе «Литвиново» Неро-Фоминского округа уже более двух лет. За это время он зарекомендовал себя как специалист, который разрабатывает и успешно внедряет комплексные и тематические программы отдыха для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей участников специальной военной операции. Его подход к организации досуга детей отличается вниманием к их потребностям и интересам, что делает каждую смену уникальной и насыщенной. Также Сергей работал в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Как уточнили в ведомстве, Сергей виртуозно организует работу всего вожатского коллектива. Он активно осуществляет наставничество и методическую поддержку молодых специалистов, что способствует созданию сплоченной и эффективной команды. Благодаря его лидерским качествам и умению вдохновлять коллег, атмосфера в лагере становится по-настоящему дружелюбной и продуктивной.

Помимо своей основной деятельности, Праселков активно участвует в различных федеральных и региональных проектах, реализуемых на базе лагеря «Литвиново». Среди них можно выделить Областную школу вожатых, где он делится своим опытом с молодыми специалистами, Большие семейные выходные для многодетных семей Подмосковья, «Областной День карьеры», смены «Движение первых», конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», а также фестиваль социального театра «Твоя жизнь — твой выбор». Эти мероприятия помогают детям не только развивать свои таланты, но и находить новых друзей, а также учат важным жизненным навыкам.

Таким образом, победа Сергея Праселкова в конкурсе «Лучший вожатый России» — это не только личное достижение, но и признание всей команды лагеря «Литвиново», которая стремится сделать детский отдых ярким, интересным и полезным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.