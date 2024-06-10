Вожатые Российских студенческих отрядов Московской области начали работу

Студенческие педагогические отряды Московской области начали свою работу в детских оздоровительных лагерях России. На протяжении всего лета ребята будут работать вожатыми, организаторами культурного досуга, тренерами по плаванию и руководителями разных кружков, передает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

«Педагогическое направление — самое многочисленное среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся порядка 1,2 тысячи человек. Ребята помогают организовать летний детский отдых в лагерях Подмосковья Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Это важная и ответственная задача, студенты не только готовят программу, проводят мероприятия, следят за соблюдением порядка и техники безопасности, но и много общаются с детьми, поддерживают их, становятся для них настоящими наставниками и старшими товарищами», — уточнила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Для того, чтобы подготовить ребят к летнему трудовому семестру, в Подмосковье два раза в год проходит Школа вожатых студенческих отрядов Московской области. В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки, участвуют в играх на командобразование и многое другое. В этом году было обучено более 700 кандидатов. Студенты проходили несколько уровней отбора, по итогам которого вошли в состав Всероссийских педагогических отрядов.

В детском оздоровительном центре «Пушкино» проходит смена, лозунгом которой стал главный лейтмотив деятельности РСО — «Труд крут». В рамках смены детей познакомят с деятельностью Российских студенческих отрядов.

Помимо Подмосковья студенты будут трудиться в детских центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края («Орленок», «Сириус», «Смена», «Гагарин»), Крыма («Жемчужина», «Артек») и Владивостока («Океан»).

«На протяжении всего существования нашего регионального отделения РСО мы обучаем вожатых на высшем уровне. Мы уверены, что ребята покажут себя, смогут найти общий язык с любым ребенком. Желаем, чтобы смены прошли успешно, чтобы каждый получил незабываемый опыт и эмоции! », — отмел руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.