Вован и Лексус про звонок Ким Чен Ыну: как бы он кого-нибудь не убил

Вован и Лексус: мы бы не стали звонить Ким Чен Ыну

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что никогда не стали бы разыгрывать лидеров государств, находящихся в дружественных отношениях с Россией. В их числе и лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает 360.ru .

По словам пранкеров, их пророссийские взгляды оказывают влияние на творчество. Говоря о возможных звонках главам дружественных стран, Вован и Лексус отметили, что подобные шутки могли бы обидеть таких собеседников, а сенсационными они были бы лишь для Запада.

«Можно позвонить главе дружественной страны и спросить про военные планы. Это было бы интересно для западных разведок, безусловно. Но зачем нам это делать, у нас свои интересы», — подчеркнули пранкеры.

При этом Вован и Лексус заявили, что никогда не стали бы звонить Ким Чен Ыну. Как пояснил Вован, они опасаются, как бы в этом случае северокорейксий лидер «кого-нибудь там не убил».

«Не нас, а каких-то связистов, телефонистов», — сказал пранкер.

По словам Лексуса, такие сотрудники в Северной Корее могут «попасть под раздачу» только из-за того, что «держали трубку».