сегодня в 14:41

«Вот и все»: мощнейший ураган «Орхан» приближается к Москве

Сильнейший ураган «Орхан» подступает к Москве. Согласно данным сервиса «Яндекс Осадки» , в подмосковном Звенигороде и Краснознаменске уже дует мощный ветер и наблюдается гроза с ливнями, на очереди — Одинцово.

Ураган достигнет пика в 17-18 часов и продлится до 2-3 часов ночи. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с, сопровождаться это будет сильным ливнем, грозой и градом.

Ожидается более половины месячной нормы осадков. Температура к началу урагана останется в пределах 30-34 градусов, но постепенно начнет снижаться.

Жителей Москвы призвали соблюдать меры предосторожности, непогоду стоит переждать дома и не выходить на улицу. Парковать автомобили следует вдали от деревьев, нельзя оставлять детей одних на улице.

Как ранее рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, шторм приближается к столице со стороны Смоленской и Рязанской областей. Ветер в городе уже начал усиливаться.