«Вот это шалавы»: красивые москвички танцевали на улице, но не все оценили

В Москве шесть молодых девушек стали жертвами газлайтинга со стороны двух пенсионеров, которые заметили, как подруги танцевали на улице, и начали их оскорблять. По словам москвичек, пенсионеры назвали их шалавами.

На опубликованных кадрах видно, что девушки выстроились в ряд, включили музыку и начали снимать свои танцы прямо на улице. В какой-то момент они заметили, что рядом остановились два пенсионера и начали их снимать и вслух называть «шалавами».

Девушки приостановили съемку и вступили в конфликт с мужчинами. Они начали возмущенно спрашивать, по какому праву незнакомцы нелестно о них отзываются.

Пенсионеры, в свою очередь, заявили, что девушки «сами клеятся». Чем закончился конфликт, не уточняется.

