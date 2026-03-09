«Вот эта милаха!» Новорожденную самочку кольчатой нерпы спасли на Ладожском озере

Местный житель спас новорожденную самочку кольчатой нерпы на Ладожском озере, которую пыталась атаковать стая чаек, сообщили в группе «Водоканал Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Детеныша ладожской нерпы обнаружили в окрестностях поселка Куркиеки. Местный житель обратил внимание на необычное и агрессивное поведение чаек. В это время по льду ползал и кричал маленький белек. Детеныша забрали на берег. Была обследована обширная территория, но найти следов мамы малышки не удалось.

Найденного детеныша передали в Фонд друзей балтийской нерпы. Выяснилось, что самочка родилась в пятницу, 7 марта. Ее вес составлял всего 3,6 кг.

«На пузике еще сохранилась пуповина. Такие маленькие пациенты — огромный вызов для специалистов: они требуют круглосуточного ухода, кормления через зонд каждые два часа и максимально бережного отношения», — говорится в сообщении.

В текущем году ледовая обстановка на Ладожском озере благоприятная. Специалисты предполагали, что массовый тюленеспасательный сезон начнется позднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.