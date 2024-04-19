Востребованность коворкинг-центров для НКО в Москве выросла почти на 40%

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Коворкинг-центры для НКО в Москве с начала года посетили около 18 тыс человек

С начала 2024 года возможностями коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) в столице воспользовались около 18 тыс. человек. Их востребованность выросла почти на 40%, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Современные пространства оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. Это позволяет проводить встречи самых разных форматов — от индивидуальных консультаций до фестивалей», — рассказала Сергунина.

Обратиться в центры может любая социально ориентированная НКО. Для этого организация должна подать заявку на портале «Душевная Москва». В бесплатные сервисы входят бронирование помещений, помощь в подготовке мероприятий, полиграфические услуги и информационная поддержка.

На сегодня количество коворкинг-центров превышает 2 тыс. Некоторые резиденты присоединились к ним впервые, в том числе благотворительный фонд «Посмотри на меня». Он поддерживает творческие проекты. Специалисты проводят мастер-классы по технике речи, актерскому мастерству, импровизации и пластике для детей с особенностями здоровья. Для этого фонду нужны специальные помещения.

Еще один участник — спортивно-досуговый центр «Полет», чьи сотрудники работают с детскими, молодежными, подростковыми клубами, малообеспеченными семьями, ветеранами войны и труда.

Работу коворкинг-центров по достоинству оценили благотворительный фонд «Звезда на ладошке», «Студенческий союз МИРЭА», а также сообщество любителей истории «По усадьбам».