Восстановлены права жителей Подольска на обеспечение качественными услугами ЖКХ

Подольская городская прокуратура провела проверку в отношении ресурсоснабжающей организации в связи с приостановлением тепло — и водоснабжения. Установлено, что в связи с авариями тепловых сетей в текущем отопительном периоде на территории городского округа Подольск ресурсоснабжающей организацией нарушены предельные сроки приостановления подачи отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг городская прокуратура возбудила в отношении должностного лица ресурсоснабжающей организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). По результатам его рассмотрения Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области привлекло виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа.

Также городская прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принятыми мерами прокурорского реагирования местным жителям произведен перерасчет платы за недопоставленные коммунальные ресурсы на общую сумму свыше 160 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры права жителей на обеспечение тепло — и водоснабжением восстановлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.