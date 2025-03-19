Воссоединение Крыма с Россией отметили в Электростали

18 марта Россия отметила важную дату — 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Электросталь также присоединилась к празднованию этой даты. В центре города около Ледового дворца спорта «Кристалл» прошла патриотическая акция, сообщает пресс-служба администрации округа.

Около пруда ведущие поприветствовали присутствующих и рассказали интересные факты о полуострове Крым, прозвучал гимн Российской Федерации. Торжественное мероприятие посетила первый заместитель главы г. о. Электросталь Ольга Печникова. Она поздравила всех горожан с этой значимой датой.

Праздничное настроение создали коллективы Культурных центров Электростали и творческая молодежь города. Все желающие смогли присоединиться к общему флешмобу и показать самый народный танец «Калинка», а также принять участие в дружном хороводе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.