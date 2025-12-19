Воспитатели обсудили патриотическое воспитание на семинаре в Одинцовском округе

Семинар для воспитателей по современным подходам к патриотическому воспитанию детей прошел 17 декабря на базе детского сада №83 в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В детском саду №83, который является дошкольным отделением МБОУ Одинцовский лицей №2, состоялся семинар для воспитателей. Темой встречи стали современные методы воспитания патриотизма и основ гражданственности у дошкольников.

Мероприятие началось с музыкального выступления воспитанников «Веселые ложкари». Для участников также организовали два педагогических занятия с детьми средней и подготовительной групп.

В основной части семинара педагоги представили доклады об опыте работы по программам дошкольного образования в Одинцовском округе. Специалисты поделились наработками, рассказали о проектной деятельности и взаимодействии с родителями по вопросам нравственно-патриотического воспитания. Для воспитателей провели тренинг, направленный на повышение профессиональной компетентности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.