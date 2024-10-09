Воспитатели из Серпухова приняли участие в педагогической конференции

Фото - © Фото Комитета по образованию Г. о. Серпухов

На педагогической конференции «Актуальные вопросы дошкольного образования: перспективы и ресурсы развития на 2024-2025 учебный год» воспитатели дошкольных отделений «Ручеек» и «Знайка» из школы № 10 из Серпухова представили свои новаторские методы обучения детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Елена Каримова, воспитатель дошкольного отделения «Ручеёк», известна своим творческим подходом к образованию. Она провела мастер-класс на тему «Чудеса воздушного пластилина», в котором продемонстрировала коллегам новые техники работы с материалами и развития творческих способностей у детей.

Лариса Бойцова, воспитатель дошкольного отделения «Знайка», поделилась опытом успешной реализации проекта, посвященного 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Этот проект включал создание тематического мини-музея. Ее история вдохновила других педагогов на разработку собственных проектов и дальнейшее развитие креативных идей в образовательной среде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», - сказал губернатор.