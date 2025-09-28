Воспитателей детских садов Химок поздравили с профессиональным праздником

27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. В преддверии праздника глава Химок Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутаты фракции «Единая Россия» Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты «Молодой Гвардии» Единой России испекли сладкие угощения: торт и печенье, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На следующий день Елена Землякова, Николай Томашов и Инна Монастырская провели чаепитие с педагогами детских садов и угостили лакомствами участников встречи.

В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы.

В числе гостей встречи — Ольга Александровна Рытова, заместитель директора школы № 19 по дошкольному образованию, Светлана Павловна Степашкина, заместитель директора школы «Флагман» по дошкольному образованию, старший воспитатель школы № 14 Елена Фадичева, педагог-логопед дошкольного отделения гимназии № 23 Алия Пузакова и педагог-логопед дошкольного отделения лицея № 21 Татьяна Приказчикова.

«Это первая такая встреча, неформальная и торжественная. Очень приятно, что Елена Владимировна нашла время и пообщалась с нами», — поделилась Светлана Степашкина.

Инна Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования. «Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.