Воспитатель из Щелкова победила во Всероссийском конкурсе «Методист года России»

Воспитатель Екатерина Петрова из Щелкова стала победителем финала первого Всероссийского конкурса «Методист года России» в номинации «Воспитатель», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финал конкурса прошел в здании президиума Российской академии образования. Екатерина Петрова представила методическую разработку, продемонстрировала запись фрагмента занятия, защитила свою работу на очном туре и участвовала в кейс-марафоне.

В конкурсе приняли участие более 1800 педагогов из 82 регионов страны. В финал вышли 20 лучших конкурсантов, которые соревновались в четырех номинациях: «Учитель», «Воспитатель», «Преподаватель дополнительного образования» и «Преподаватель СПО».

Победители в каждой номинации получили денежные призы по 100 тысяч рублей, финалисты — сертификаты и возможность публикации своих работ. На церемонии награждения финалисты передали организаторам капсулу времени с пожеланиями для будущих участников.

Организатором конкурса выступил проект «Алгоритмика», генеральными партнерами стали Российская академия образования и Общероссийский Профсоюз образования. Проведение подобных конкурсов поддерживает цели проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.