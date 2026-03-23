Воспитатель из Реутова приобрела квартиру по соц ипотеке

Воспитатель школы №10 Сольвейг Левина из Реутова воспользовалась программой льготной социальной ипотеки и приобрела квартиру в городе. Ранее педагог стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сольвейг Левина работает воспитателем дошкольного отделения школы №10 в Реутове. Она тщательно готовится к занятиям, подбирает новые игры, методики и материалы, стараясь сделать каждый день для воспитанников интересным и познавательным.

Педагог уделяет внимание развитию детей и формированию у них базовых навыков и ценностей с раннего возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.